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26 ноября, 13:30

Происшествия

Новости регионов: IV Конгресс молодых ученых пройдет в "Сириусе" с 27 по 29 ноября

Новости регионов: IV Конгресс молодых ученых пройдет в "Сириусе" с 27 по 29 ноября

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На федеральной территории "Сириус" готовятся к открытию IV Конгресса молодых ученых. Он пройдет с 27 по 29 ноября. На площадках форума ученые более чем из 40 стран смогут обменяться опытом. В 2024 году площадка примет более 7 тысяч участников. В программе значатся более 170 мероприятий.

Тем временем участников криминальной организации задержали в Ульяновской области. По данным следствия, злоумышленники зарегистрировали десятки компаний и через них предлагали обналичивать деньги. За услуги брали комиссию в 5%. Оборот нелегальных транзакций составил около миллиарда рублей. Возбуждены уголовные дела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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