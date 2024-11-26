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26 ноября, 12:45

Происшествия

Спасатели вскрывают перекрытия в ресторанном комплексе на Страстном бульваре

Спасатели вскрывают перекрытия в ресторанном комплексе на Страстном бульваре

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Спасатели вскрывают перекрытия в ресторанном комплексе на Страстном бульваре в Москве. Там загорелось одно из заведений.

Помещение, в котором произошел пожар, сейчас полностью залито водой. Открытого пламени в настоящий момент нигде не видно. Спасатели должны удостовериться, что больше огонь нигде не разгорится. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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