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Новости

26 ноября, 20:30

Происшествия

Новости часа: автомобиль улетел в кювет на МКАД

Новости часа: автомобиль улетел в кювет на МКАД

ДТП произошло на Каширском шоссе

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Автомобиль улетел в кювет на МКАД. Авария произошла на 17-м километре, в районе Капотни. По предварительным данным, водитель сильно не пострадал.

Еще одна серьезная авария произошла на Каширском шоссе. Момент ДТП сняла дорожная камера наблюдения. На кадрах видно, как грузовик въехал в машины, которые остановились на светофоре. Автомобили раскидало в разные стороны.

Между тем синоптики прогнозируют серьезное повышение атмосферного давления в Москве. Такое явление специалисты назвали "барическая гора". Давление уже начало повышаться. 26 ноября оно достигло отметки 760 миллиметров ртутного столба, а ко вторнику, 29 ноября, вырастет до 765, достигнув своего пика.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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