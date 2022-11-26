Новости часа: автомобиль улетел в кювет на МКАД

Автомобиль улетел в кювет на МКАД. Авария произошла на 17-м километре, в районе Капотни. По предварительным данным, водитель сильно не пострадал.

Еще одна серьезная авария произошла на Каширском шоссе. Момент ДТП сняла дорожная камера наблюдения. На кадрах видно, как грузовик въехал в машины, которые остановились на светофоре. Автомобили раскидало в разные стороны.

Между тем синоптики прогнозируют серьезное повышение атмосферного давления в Москве. Такое явление специалисты назвали "барическая гора". Давление уже начало повышаться. 26 ноября оно достигло отметки 760 миллиметров ртутного столба, а ко вторнику, 29 ноября, вырастет до 765, достигнув своего пика.

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