Главу Прокопьевска уволили за банкет во время траура по погибшим на шахте в Кузбассе

В Кузбассе уволили главу администрации Прокопьевска спустя сутки после назначения на должность. Все потому, что Вячеслав Старченко решил отпраздновать первый день работы мэра во время трагедии на шахте "Листвяжная".

О торжестве вопреки трауру стало известно губернатору Кемеровской области. Он жестко высказался по поводу такого праздника и заявил, что у людей, которые были на банкете, по-видимому, нет сердца. Между тем, сам Старченко назвал решение несправедливым, но отметил, что не будет его оспаривать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.