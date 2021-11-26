Адвокат рассказал, кто будет платить за разбитые машины

Последствия громкой погони на Московской кольцевой мы обсудили с президентом Союза адвокатов России Игорем Труновым.

Автовладельцы уже подсчитывают ущерб, отходя от шока. Помогут ли в таком случае страховки? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.