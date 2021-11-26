Выживший на шахте "Листвяжная" спасатель назвал погибших героями

Выживший в шахте "Листвяжная" сейчас вне опасности. Состояние спасателя Александра Заковряшина врачи называют нестабильным, но угрозы жизни нет.

Сейчас пострадавший в больнице. Он пробыл под завалами сутки. За это время его признали погибшим и даже представили к награде посмертно. Однако Заковряшин смог сам выйти к спасателям. Сначала его приняли за шахтера. Героем он себя не считает.

Сейчас в списке погибших 51 человек – 46 горняков и пятеро спасателей. После аварии в "Листвяжной" заведено дело. Задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. Их подозревают в нарушении требований безопасности, повлекшем гибель людей. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора, проверявших "Листвяжную". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.