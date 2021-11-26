55 административных дел возбуждено после проверки безопасности в 25 шахтах Кузбасса

Прокуроры нашли нарушения в сфере безопасности в 25 шахтах Кузбасса. В результате возбуждено 55 административных дел и одно уголовное дело о халатности.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Сообщалось, что очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Ранее стало известно о гибели 52 человек. Кроме того, пострадали 63 человека, из которых 50 были госпитализированы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.