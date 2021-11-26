Состояние выжившего спасателя в шахте "Листвяжная" оценивается как тяжелое

Состояние выжившего спасателя в шахте "Листвяжная" в Кузбассе оценивается как тяжелое. Об этом сообщил его лечащий врач.

Александр Заковряшин всю ночь провел под завалами, смог самостоятельно выбраться и подать сигнал о помощи. Его доставили в больницу с отравлением угарным газом.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Сообщалось, что очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Ранее стало известно о гибели 52 человек. Кроме того, пострадали 63 человека, из которых 50 были госпитализированы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.