Выживший в "Листвяжной" спасатель находится в состоянии средней тяжести

Мужчина, обнаруженный на шахте "Листвяжной", оказался спасателем, пропавшим во время поисково-спасательной операции, сообщил глава МЧС Александр Чуприян.

Он находится в состоянии средней тяжести. Выжившему предварительно поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение".

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Сообщалось, что очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Ранее стало известно о гибели 52 человек. Кроме того, пострадали 63 человека, из которых 50 были госпитализированы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.