Трехдневный траур начался в Кузбассе в связи гибелью рабочих на шахте "Листвяжная"

В Кузбассе начался трехдневный траур по погибшим на шахте "Листвяжная". Число жертв возросло до 52. Местные СМИ сообщают, что шестеро из них – спасатели, которые спустились под землю, чтобы помочь пострадавшим. Однако наверху так никого и не дождались. Руководители шахты арестованы, началось расследование.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.