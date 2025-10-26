26 октября, 23:45Происшествия
Новости регионов: нетрезвый водитель насмерть сбил пенсионерку и девочку в Чувашии
В Чувашии нетрезвый водитель насмерть сбил пенсионерку и ее внучку, девочку-подростка. Трагедия произошла в небольшом городке Алатырь. Виновник аварии задержан, возбуждено уголовное дело.
В это же время концерт в ресторане Владикавказа завершился массовой дракой. В разборках участвовали более 10 человек. Очевидцы пишут, что зрителям не хватило места и якобы организаторы продали больше стоячих билетов, чем вмещал танцпол.
У сцены началась давка, которая переросла в общую драку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Ленобласти
- В Москве мужчина избил подростка в вагоне поезда метро