26 октября, 23:45

Новости регионов: нетрезвый водитель насмерть сбил пенсионерку и девочку в Чувашии

Новости мира: два человека задержаны по подозрению в ограблении Лувра

Шесть человек ранены из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

Новости мира: Таиланд и Комбоджа заключили мирное соглашение в Малайзии при участии Трампа

В Чувашии нетрезвый водитель насмерть сбил пенсионерку и ее внучку, девочку-подростка. Трагедия произошла в небольшом городке Алатырь. Виновник аварии задержан, возбуждено уголовное дело.

В это же время концерт в ресторане Владикавказа завершился массовой дракой. В разборках участвовали более 10 человек. Очевидцы пишут, что зрителям не хватило места и якобы организаторы продали больше стоячих билетов, чем вмещал танцпол.

У сцены началась давка, которая переросла в общую драку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПрегионывидео

