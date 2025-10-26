Новости регионов: нетрезвый водитель насмерть сбил пенсионерку и девочку в Чувашии

В Чувашии нетрезвый водитель насмерть сбил пенсионерку и ее внучку, девочку-подростка. Трагедия произошла в небольшом городке Алатырь. Виновник аварии задержан, возбуждено уголовное дело.

В это же время концерт в ресторане Владикавказа завершился массовой дракой. В разборках участвовали более 10 человек. Очевидцы пишут, что зрителям не хватило места и якобы организаторы продали больше стоячих билетов, чем вмещал танцпол.

У сцены началась давка, которая переросла в общую драку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

