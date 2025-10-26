Форма поиска по сайту

26 октября, 16:30

Происшествия

Новости мира: два человека задержаны по подозрению в ограблении Лувра

Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра

Шесть человек ранены из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

Новости мира: Таиланд и Комбоджа заключили мирное соглашение в Малайзии при участии Трампа

Новости регионов: один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Сочи

Полиция задержала в Химках мужчину, потратившего 400 тыс рублей с чужой карты

Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Сеть фитнес-клубов в Москве обманула клиентов на миллионы рублей

Новости мира: в Малайзии из-за паводков массово эвакуируют население

Новости мира: сотни тысяч палестинских беженцев начали возвращаться домой

Два человека задержаны по подозрению в ограблении Лувра в Париже. Их поместили под стражу. Как сообщили в СМИ, охранник Лувра мог помогать грабителям.

Таиланд и Комбоджа заключили мирное соглашение в Малайзии при участии президента США Дональда Трампа. Стороны договорились о прекращении огня и освобождении 18 камбоджийских военнопленных. Американский президент лично настоял на проведении этой церемонии во время саммита АСЕАН.

Один человек погиб и еще семеро пострадали во время стрельбы в Университете Линкольна в американском штате Пенсильвания. Все произошло вечером на студенческой встрече после того, как толпы людей вышли с футбольного матча и собрались возле Международного культурного центра школы. Мужчину с оружием задержали.

