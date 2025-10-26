26 октября, 16:30Происшествия
Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра
Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра. Одного из них поймали в аэропорту, он пытался улететь в Алжир. Другой, предположительно, направлялся в Мали, но покинуть страну им не дали.
Следствие считает, что всего грабителей было четверо. 19 октября они проникли в Лувр и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей на 88 миллионов евро.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Смотрительница Лувра заявила, что грабителям помешали забрать все, что они хотели
- Дуров заявил о готовности выкупить украденные из Лувра драгоценности