26 октября, 16:30

Происшествия

Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра

Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра

Шесть человек ранены из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

Новости мира: Таиланд и Комбоджа заключили мирное соглашение в Малайзии при участии Трампа

Новости регионов: один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Сочи

Полиция задержала в Химках мужчину, потратившего 400 тыс рублей с чужой карты

Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Сеть фитнес-клубов в Москве обманула клиентов на миллионы рублей

Новости мира: в Малайзии из-за паводков массово эвакуируют население

Новости мира: сотни тысяч палестинских беженцев начали возвращаться домой

Новости регионов: один человек погиб из-за взрыва газа в многоэтажке в Сочи

Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра. Одного из них поймали в аэропорту, он пытался улететь в Алжир. Другой, предположительно, направлялся в Мали, но покинуть страну им не дали.

Следствие считает, что всего грабителей было четверо. 19 октября они проникли в Лувр и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей на 88 миллионов евро.

Дарья Тащина

