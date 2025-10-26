Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра. Одного из них поймали в аэропорту, он пытался улететь в Алжир. Другой, предположительно, направлялся в Мали, но покинуть страну им не дали.

Следствие считает, что всего грабителей было четверо. 19 октября они проникли в Лувр и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей на 88 миллионов евро.

