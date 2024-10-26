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Новости

26 октября, 22:30

Происшествия

Новости регионов: пятый из шести сбежавших из колонии в Липецкой области задержан

Новости регионов: пятый из шести сбежавших из колонии в Липецкой области задержан

Три человека пострадали в результате пожара на северо-западе Москвы

Серьезная авария произошла на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье

Двое сбежавших из исправительной колонии в Липецкой области направились в Подмосковье

Шесть заключенных сбежали из исправительной колонии в Липецкой области

Суд назначил запрет определенных действий рэперу Гуфу по делу о грабеже

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Новости мира: почти 33 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента США

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Новости регионов: задержан мужчина, напавший на покупателей супермаркета в Петербурге

Пятый из шести сбежавших из колонии в Липецкой области задержан. Он скрывался в частном секторе села Петровское. Раннее нашли и задержали других заключенных в Тамбовской и в Липецкой областях. Сейчас ищут последнего. В самой колонии возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц.

Три человека находятся в реанимации после аварии под Волгоградом. Еще двое погибли – это женщина и 12-летний мальчик. При выезде на трассу водитель не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2106. Возбуждено уголовное дело.

Несколько пожаров произошло на "Битве роботов" в Екатеринбурге. По подсчетам журналистов, в боях сгорело как минимум три робота. Но, как объяснили организаторы турнира, все было в рамках правил. Там специально обустроен герметичный ринг, он пожароустойчив и рассчитан на то, что машины могут загореться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоДарья Крамарова
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