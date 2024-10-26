Новости регионов: пятый из шести сбежавших из колонии в Липецкой области задержан

Пятый из шести сбежавших из колонии в Липецкой области задержан. Он скрывался в частном секторе села Петровское. Раннее нашли и задержали других заключенных в Тамбовской и в Липецкой областях. Сейчас ищут последнего. В самой колонии возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц.

Три человека находятся в реанимации после аварии под Волгоградом. Еще двое погибли – это женщина и 12-летний мальчик. При выезде на трассу водитель не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2106. Возбуждено уголовное дело.

Несколько пожаров произошло на "Битве роботов" в Екатеринбурге. По подсчетам журналистов, в боях сгорело как минимум три робота. Но, как объяснили организаторы турнира, все было в рамках правил. Там специально обустроен герметичный ринг, он пожароустойчив и рассчитан на то, что машины могут загореться.

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