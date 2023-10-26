Департамент природопользования помог вычислить грузовики, сбросившие мусор на МКАД

Благодаря инспекторам департамента природопользования вычислены грузовики, которые сбрасывали строительный мусор на МКАД. Водители оштрафованы на крупную сумму.

Нарушение было зафиксировано на камеры 21 октября. Грузовики ссыпали мусор на обочину внешней стороны 25-го километра автомагистрали, вблизи Каширского шоссе.

Благодаря системе видеоаналитики удалось определить номера машин и маршрут их следования. Выяснилось, что на собственниках двух машин уже числится множество штрафов.

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