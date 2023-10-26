Новости мира: более 20 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн

Более 20 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн. Несколько десятков получили ранения. Граждан РФ среди них нет, сообщили в российском посольстве. Как пишут местные СМИ, огонь открыл посетитель одного из ресторанов в городе Льюистон. Затем стрелок перебежал в соседний магазин и начал там стрелять по покупателям, а после переместился в помещение развлекательного центра. К расследованию уже подключились сотрудники Федерального бюро расследований США. Версию теракта они пока не рассматривают.

Израильская армия нанесла удар по зданию школы в секторе Газа. Там укрывались более 4,5 тысячи беженцев. Один человек погиб, более сорока получили ранения. Среди пострадавших – девять детей. Об этом сообщили в Агентстве помощи палестинским беженцам ООН.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.