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26 октября, 07:15

Происшествия

Спасшему школьника пенсионеру из подмосковного Щелкова вручили сертификат на новую машину

Спасшему школьника пенсионеру из подмосковного Щелкова вручили сертификат на новую машину

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Спасшему школьника пенсионеру Михаилу Макарову из подмосковного Щелкова вручили сертификат на новый автомобиль. Накануне мужчина совершил отважный поступок, не побоявшись заступиться за подростка, у которого на улице украли мобильный телефон.

72-летний Михаил Макаров ремонтировал автомобиль "Ока" на улице, когда увидел, как грабитель пытается сбежать. Пенсионер не растерялся, подставил мужчине подножку и заставил вернуть украденный телефон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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