Спасшему школьника пенсионеру из подмосковного Щелкова вручили сертификат на новую машину

Спасшему школьника пенсионеру Михаилу Макарову из подмосковного Щелкова вручили сертификат на новый автомобиль. Накануне мужчина совершил отважный поступок, не побоявшись заступиться за подростка, у которого на улице украли мобильный телефон.

72-летний Михаил Макаров ремонтировал автомобиль "Ока" на улице, когда увидел, как грабитель пытается сбежать. Пенсионер не растерялся, подставил мужчине подножку и заставил вернуть украденный телефон.

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