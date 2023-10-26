26 октября, 07:15Происшествия
Спасшему школьника пенсионеру из подмосковного Щелкова вручили сертификат на новую машину
Спасшему школьника пенсионеру Михаилу Макарову из подмосковного Щелкова вручили сертификат на новый автомобиль. Накануне мужчина совершил отважный поступок, не побоявшись заступиться за подростка, у которого на улице украли мобильный телефон.
72-летний Михаил Макаров ремонтировал автомобиль "Ока" на улице, когда увидел, как грабитель пытается сбежать. Пенсионер не растерялся, подставил мужчине подножку и заставил вернуть украденный телефон.
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