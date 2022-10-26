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Политика

Новости часа: обыски в подмосковном доме Ксении Собчак

Новости часа: обыски в подмосковном доме Ксении Собчак

В доме Собчак ведется обыск по делу в отношении ее коммерческого директора – СМИ

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В подмосковном доме Ксении Собчак проводят обыски по делу ее коммерческого директора. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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