Новости часа: обыски в подмосковном доме Ксении Собчак

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В подмосковном доме Ксении Собчак проводят обыски по делу ее коммерческого директора. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Украина превращает город Запорожье в укрепрайон наподобие Мариуполя. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Внутренний и международный перелет могут объединить в одном пакете для туристов. Об этом рассказали в Росавиации.