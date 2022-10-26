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Происшествия

В доме Собчак ведется обыск по делу в отношении ее коммерческого директора – СМИ

В доме Собчак ведется обыск по делу в отношении ее коммерческого директора – СМИ

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В подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак ведутся обыски. Об этом сообщили СМИ.

Это связано с делом в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Его подозревают в вымогательстве у чиновников и бизнесменов.

25 октября Суханова задержали. По сообщениям ТАСС, 26 октября следователь главного следственного управления МВД по Москве обратится в Тверской суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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