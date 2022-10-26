Прокуратура организовала проверку по факту пожара на складе в Санкт-Петербурге

Прокуратура проводит проверку после пожара на складе в Санкт-Петербурге. Будет организована техническая экспертиза с целью установить причины возгорания. Также будут оценивать, как в здании соблюдались требования пожарной безопасности.

Пожар произошел 25 октября вечером, но его до сих пор не потушили. Огонь удалось локализовать. Площадь возгорания – около 12 тысяч квадратных метров. На складе обрушилась кровля. По данным МЧС, погибших и пострадавших при пожаре нет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.