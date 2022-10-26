Новости регионов: здание склада строительных материалов загорелось в Петербурге

Крупный пожар уже больше шести часов тушат в Санкт-Петербурге. Там загорелось здание склада строительных материалов в Колпинском районе. Пламя распространилось на площади в 12 тысяч квадратных метров. Из-за огня обрушилась часть стены и кровля. В данный момент пожар удалось локализовать. В тушении задействованы 160 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Якутия начала сезон так называемых "скользящих ДТП". На видео – участок федеральной трассы "Лена" со сложным и затяжным подъемом. Одна из фур не смогла справиться с обледеневшей дорогой, скатилась вниз и протаранила несколько машин. В отдалении стоит несколько десятков грузовиков, пережидающих непогоду. По сообщению регионального Минтранса, трассу уже расчистили. Для того, чтобы избавить дорожное полотно от снега и ледяного наката задействовали более 100 единиц техники и 158 дорожных рабочих.

Воду из-под крана запретили употреблять в одном из городов Ростовской области. В ней обнаружили значительное превышение содержания вредных веществ. Все началось месяц назад. Тогда жители пожаловались на неприятный запах воды, а после проверок и был введен запрет. При этом центральное водоснабжение продолжает работать. Населению рекомендовано употреблять эту воду только в технических целях. А пить и готовить пищу из той, что подвозят к домам или бутилированной. В городе введен режим ЧС.

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