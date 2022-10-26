Новости мира: в Латвии целый город остался без электричества, воды и интернета

В Латвии целый город остался без электричества, воды и интернета. Речь идет о городе Айзкраукле с населением 8 900 жителей. И хотя сам населенный пункт находится вблизи одной из крупнейших в Латвии гидроэлектростанций без света людям пришлось просидеть несколько часов. При этом отключился интернет, а где-то прекратилась подача воды. Как выяснилось, причиной такого блэкаута стала авария на линии электропередачи.

В армянском парламенте один из оппозиционных парламентариев – Гегам Манукян – демонстрационно разорвал на трибуне "вашингтонский документ" по урегулированию отношений между Ереваном и Баку. Манукян отметил, что согласно западному проекту, Ереван должен признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. По словам политика, если коллеги не откажутся от этого плана, то станут предателями.

В Каталонии предложили брать пример с Донбасса. Пользователи соцсетей выложили видео из Барселоны с необычной инсталляцией на городской ратуше. Там буквально написано: "Донбасс добился своего за восемь лет. Почему Каталония не смогла за многие годы?". Этот регион Испании регулярно поднимает вопрос об автономности и независимости от королевства. В 2017 году на референдуме за это высказались более 90% граждан. Но власти страны назвали голосование незаконным, а первых лиц Каталонии арестовали как участников госпереворота.

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