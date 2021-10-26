Пропавшую Светлану Светличную нашли в Москве

Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли в Москве, с ней все в порядке. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Отмечается, что 81-летнюю актрису искали несколько дней. О пропаже сообщил ее сын и написал заявление в полицию. Артистка перестала выходить на связь 21 октября. Близкие рассказали, что у нее есть проблемы с памятью, и она могла потеряться.

К поискам также подключились волонтеры. За сутки они расклеили более 2 тысяч листовок, обзвонили медицинские центры и отделы полиции Москвы и Подмосковья, а также прошли пешком больше 30 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.