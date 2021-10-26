Неправильное подключение газовой плиты могло стать причиной взрыва в Видном. Там снесло стену в квартире в пятиэтажке.

Уточняется, что была проведена эвакуация жителей четвертого подъезда в количестве 40 человек из них 20 детей. На момент происшествия в квартире находилось 8 человек.

По поручению прокуратуры Московской области городская прокуратура Видного проводит проверку. В ходе нее будет дана правовая оценка действий ответственных лиц в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

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