Взрыв в пятиэтажке в Видном произошел из-за неправильного использования газовой плиты

Стала известна предварительная причина взрыва в Видном. Возможно, хлопок произошел из-за неправильного использования газовой плиты. Об этом заявили в СК.

Уточняется, что была проведена эвакуация 40 жителей из них 20 детей. На момент происшествия в квартире находилось 8 человек. Все были осмотрены на месте бригадой скорой помощи.

По поручению прокуратуры Московской области Видновская городская прокуратура проводит проверку. В ходе нее будет дана правовая оценка действий ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

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