Актрису Светлану Светличную нашли после сообщений об исчезновении

Светлана Светличная нашлась, об этом сообщили в полиции. Ее обнаружили сотрудники уголовного розыска.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что актриса никуда и не пропадала, а просто снималась в ток-шоу. При этом два дня Светличную искали по всей Москве и области. Делом о пропаже занимался СК, а его руководитель Александр Бастрыкин обещал лично следить за поисками.

Актрису искали 42 волонтера "Лизы Алерт". За сутки они расклеили более двух тысяч листовок, обзвонили многие медцентры и отделы полиции Москвы и области. Пешком волонтеры прошли более 30 километров.

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