Новости России: медикам из Приморья грозит тюрьма за продажу сертификатов о вакцинации

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Медикам из Приморья грозит тюрьма за фейковые сертификаты о вакцинации. Они продавали документы всем желающим. Правоохранители выяснили, что "осчастливить" те успели 30 человек. Работникам грозит до двух лет лишения свободы. При этом отмечается, что санкции могут быть применены и к людям, которые покупали подобные справки.
В школах Адыгеи могут появится бесковидные классы. В Оперативном штабе решили, что учеников из привитых и непривитых семей лучше разделить, минимизировав контакты между ними. В администрации Майкопского района говорят, что постановление вышло по просьбе родителей. Но если со школьниками, у которых есть семейные сертификаты, все понятно – они вернутся в классы после внеплановых каникул, то по детям из непривитых семей окончательного решения пока нет. Возможно, их будут обучать удаленно.
В Калуге статую коров у мясокомбината покрасили в радужные цвета. Нашлись те, кто разглядел в этом пропаганду ЛГБТ. Комментаторы публикации жестко раскритиковали такой расцвет и отметили, что коров можно было бы оставить и белыми. Создатели утверждают, что это определенный художественный стиль, который они позаимствовали у крымской архитектуры. Там старые статуи животных тоже выкрасили в таком формате.
В удмуртском зоопарке устроили проводы осени. В вольер к обезьянам принесли охапки листьев, желуди и фрукты. Одни задумчиво перебирают листья, а другие весело катаются по ним. Шимпанзе вообще устроили из листьев настоящий дождь.
Эрмитаж вошел в топ 10 лучших музеев мира по версии британского журнала Time Out. Составители рейтинга отметили, что посетителям потребуется 11 лет, чтобы увидеть все экспонаты петербургского музея. Он занял восьмую строчку, опередив лондонскую галерею Тейт и Рейксмузей в Амстердаме. На первых трех строчках разместились галерея Уффици во Флоренции, парижский Лувр и музей современного искусства в Нью-Йорке.
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