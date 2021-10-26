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Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана. В больнице скончалась девушка, пострадавшая при взрыве газа в Набережных Челнах. В тяжелом состоянии находятся еще двое пострадавших – подросток и пенсионер. Еще один ребенок – в состоянии средней степени тяжести.
Взрыв газа произошел на четвертом этаже жилой пятиэтажки. Он был такой силы, что обломки разлетелись на сотни метров. Бетоном усыпало дорогу, остановку. Повредило машины. Треснули стекла в здании напротив. В итоге разрушена верхняя часть дома. Пятый этаж практически провалился. Серьезно пострадали несколько квартир, повреждены перекрытия между этажами, пошли трещины по всему зданию.
Спасательная операция на месте взрыва в Набережных Челнах завершена, людей под завалами уже не осталось. Сейчас обломки разбирает тяжелая техника. Угрозы дальнейшего обрушения нет. Что точно случилось, выяснят следователи. Но есть версия, что взрыв мог произойти из-за незаконной врезки газа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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