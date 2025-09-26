Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 22:15

Происшествия

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Ленинградской области

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Ленинградской области

Потолок рухнул в турецком отеле

"Московский патруль": подмосковные полицейские ликвидировали плантацию наркотиков

"Московский патруль": столичные полицейские задержали агрессивного посетителя бара

Избившего женщину на глазах у ее ребенка мужчину в Подольске отправили под домашний арест

Новости мира: почти 450 тыс человек эвакуировали на Филиппинах из-за шторма Буалой

От отравления алкоголем в Ленобласти за сентябрь погибли 19 человек

Новости мира: США введет пошлины до 100% на фармацевтическую продукцию

Двоих пострадавших в ДТП в Аланье россиян эвакуируют в ближайшие дни

Новости регионов: жители Соликамска заметили медведя в центре города

В Ленинградской области произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. В МВД сообщили о семи жертвах. Еще трое пострадавших в больнице. У всех дома нашли одинаковые пустые бутылки.

После столкновения товарного поезда с грузовиком в Смоленской области возбудили уголовное дело. Водитель выехал на переезд прямо перед составом на запрещающий сигнал.

С рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с топливом. Большинство загорелись. Водитель фуры погиб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиятранспортрегионывидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика