Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Ленинградской области

В Ленинградской области произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. В МВД сообщили о семи жертвах. Еще трое пострадавших в больнице. У всех дома нашли одинаковые пустые бутылки.

После столкновения товарного поезда с грузовиком в Смоленской области возбудили уголовное дело. Водитель выехал на переезд прямо перед составом на запрещающий сигнал.

С рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с топливом. Большинство загорелись. Водитель фуры погиб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

