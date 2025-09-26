От отравления алкоголем в Ленобласти за сентябрь погибли 19 человек

19 человек погибли за сентябрь от отравления алкоголем в Ленинградской области, сообщила администрация региона, сославшись на статистику за первый месяц осени. Накануне скончались сразу несколько человек.

Правоохранители задержали двух подозреваемых в продаже. По данным следствия, местный пенсионер, ранее уже судимый за незаконный оборот алкоголя, покупал спирт у знакомой из соседней деревни, разводил его водой и продавал односельчанам.

