26 сентября, 11:30

Новости мира: восемь человек пострадали при взрыве в жилом доме в Германии

Восемь человек пострадали при взрыве в жилом доме в Германии. Скорая доставила в больницу семерых взрослых и одного подростка. По словам следователей, при ремонте повредили газопровод. Сейчас идет разбор завалов.

В секторе Газа обострился продовольственный кризис. Из-за постоянных ударов Израиля местные жители столкнулись с нехваткой поставок гуманитарных грузов. Люди начали питаться в благотворительной столовой. Там получают помощь около 20 тысяч палестинцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

