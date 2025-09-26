Новости мира: восемь человек пострадали при взрыве в жилом доме в Германии

Восемь человек пострадали при взрыве в жилом доме в Германии. Скорая доставила в больницу семерых взрослых и одного подростка. По словам следователей, при ремонте повредили газопровод. Сейчас идет разбор завалов.

В секторе Газа обострился продовольственный кризис. Из-за постоянных ударов Израиля местные жители столкнулись с нехваткой поставок гуманитарных грузов. Люди начали питаться в благотворительной столовой. Там получают помощь около 20 тысяч палестинцев.

