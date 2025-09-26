Форма поиска по сайту

26 сентября, 08:30

Происшествия

Более чем 20 преступников ограбили ювелирный магазин в США

Более чем 20 преступников ограбили ювелирный магазин в США

Группа более чем из 20 вооруженных преступников в масках совершила ограбление ювелирного магазина в американском Сан-Рамоне.

Грабители разбили витрины с украшениями и начали угрожать персоналу оружием, похитили ценности на сумму около 1 миллиона долларов. После этого они выстрелили в заблокированную дверь и скрылись на шести автомобилях. Полиция предполагает, что это может быть работа той же группировки, которая уже совершала подобные набеги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияза рубежомвидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

