Новости регионов: ДТП с участием пешехода произошло в Санкт-Петербурге

ДТП с участием пешехода произошло в Санкт-Петербурге на Суворовском проспекте. Водитель иномарки, потеряв управление, столкнулся с кроссовером. В результате удара автомобиль вылетел за пределы проезжей части, повредил ограждение и сбил пешехода. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

В Якутии поселок Газовиков остался без света. Линии электропередачи повредило сильным ветром. На кадрах, которые выложили жители населенного пункта, видны последствия стихии. Рядом с домами лежат обрывки кровли. Их свалило прямо на гаражи. Люди переживают, что электричество дадут не скоро, так как на момент публикации поста в соцсетях об этом происшествии коммунальщики еще не приехали.

