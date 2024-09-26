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26 сентября, 15:45

Происшествия

Новости мира: в Бразилии дирижабль протаранил несколько жилых домов

Новости мира: в Бразилии дирижабль протаранил несколько жилых домов

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В Бразилии арендованный клубом "Сан-Паулу" дирижабль протаранил несколько жилых домов. Крушение произошло над спальным районом. По предварительным данным, пострадал только пилот. А владельцам зданий предстоит подсчет ущерба. Кстати, матч, который анонсировали таким необычным образом, "Сан-Паулу" все-таки проиграл.

В Мумбаи уровень воды на улицах поднялся на полтора метра из-за непрекращающихся ливней. В стране вторые сутки не прекращаются осадки. В некоторых районах перекрыто движение транспорта. А скорость ветра достигает тринадцати метров в секунду. Метеорологи объявили в регионе красный уровень опасности. Закрыты школы, отменены авиарейсы. Жителей просят оставаться дома.

В Оклахоме подсчитывают ущерб после разрушительного града. С неба падали куски льда размером с большой грейпфрут. Побило дома, машины. Особенно видно эффект на поверхности воды. Это уже не первое метеопроисшествие в штате за последние месяцы. Ранее по городам прошел торнадо, было несколько эпизодов града.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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