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26 сентября, 14:45

Происшествия

ФАС возбудила дело против "МегаФона" из-за необоснованного повышения тарифов

ФАС возбудила дело против "МегаФона" из-за необоснованного повышения тарифов

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против "МегаФона" из-за необоснованного повышения тарифов. По данным ФАС, в 2023 году оператор поднял стоимость услуг более чем на 10%. Изменения коснулись свыше восьми миллионов абонентов.

При этом в службе напомнили, что в декабре 2022 года компания уже вела расследование о повышении тарифов и признала рост обоснованным у Tele2 и "Билайн". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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