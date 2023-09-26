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26 сентября, 13:15

Происшествия

Три человека получили ранения в перестрелке в Красногорске

Три человека получили ранения в перестрелке в Красногорске

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Три человека получили огнестрельные ранения в Красногорске, сообщили в Следственном комитете. Уголовное дело завели по факту покушения на убийство.

Перестрелка произошла между двумя группами мужчин. Предварительная причина – личная неприязнь. Момент выяснения отношений сняли на видео очевидцы.

Сразу после стрельбы подозреваемый покинул место преступления. В данный момент его ищут сотрудники силовых структур. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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