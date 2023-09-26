Три человека получили ранения в перестрелке в Красногорске

Три человека получили огнестрельные ранения в Красногорске, сообщили в Следственном комитете. Уголовное дело завели по факту покушения на убийство.

Перестрелка произошла между двумя группами мужчин. Предварительная причина – личная неприязнь. Момент выяснения отношений сняли на видео очевидцы.

Сразу после стрельбы подозреваемый покинул место преступления. В данный момент его ищут сотрудники силовых структур. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.