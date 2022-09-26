Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17

Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до 17. Об этом сообщают власти Удмуртии со ссылкой на СК РФ.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Мужчина открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.