Уголовное дело возбудили против стрелявшего у клуба "16 тонн". Конфликт произошел из-за того, что сотрудники бара попросили нетрезвого мужчину покинуть заведение. Через некоторое время он вернулся в клуб и три раза выстрелил в охранника из ружья. Затем мужчина скрылся с места нападения. Об этом рассказали в столичной прокуратуре.

Момент стрельбы попал на видео. Стрелявшего быстро задержали. Охранник с ранением ноги находится в больнице. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.