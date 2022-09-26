Момент стрельбы у входа в клуб "16 тонн" попал на видео. Кадры опубликовала прокуратура Москвы.

Охранник попытался отнять у входящего мужчины оружие. Завязалась драка, потом раздался выстрел.

Как рассказали в клубе, охранник успел обезоружить нападавшего. После этого дебошир скрылся. Его уже задержали. Как выяснилось, в момент нападения он был пьян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.