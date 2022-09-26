Охранник московского клуба "16 тонн" был ранен во время стрельбы – МВД

Полиция начала разыскивать подозреваемого, который стрелял в охранника клуба "16 тонн". По последней информации, мужчина скрылся с места преступления на иномарке с простреленной задней дверью. По словам очевидцев, он был пьян.

Как сообщили пресс-службе Главного управления МВД России по столице, пострадал охранник клуба. Он получил пулю в бедро во время конфликта с перебравшим посетителем. Пострадавшего забрали в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.