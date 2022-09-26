Охранник московского клуба "16 тонн" пострадал во время стрельбы – МВД

Стрельба произошла возле клуба "16 тонн" в центре Москвы. По последним данным, пострадал охранник заведения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

На месте происшествия начали работу полицейские. В настоящее время устроившего стрельбу разыскивают. Он мог скрыться на иномарке.

Ранее очевидцы сообщали, что возле клуба была пьяная ссора между охранником и посетителем. Потом было слышно несколько выстрелов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.