Очевидцы сообщили о стрельбе около клуба "16 тонн" в центре Москвы. Они прислали первые кадры с места происшествия.

По предварительным данным, пострадал один человек. Как сообщили информагентства, посетитель заведения получил ранение в бедро. На месте начали работу медики и полицейские.

По другой информации, конфликт был между пьяным посетителем и охранником клуба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.