Следователи установили личность стрелка в ижевской школе

Следователи продолжают работу на месте трагедии в ижевской школе. Им удалось установить личность стрелка. Это бывший выпускник учебного заведения. Пока есть версия, что он придерживался неонацистских взглядов.

Почему сделали такие выводы? Как мужчине удалось проникнуть в школу с оружием? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.