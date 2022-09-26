Самолет МЧС вылетел в Ижевск за пострадавшими при стрельбе в школе

Самолет МЧС России вылетел в Ижевск, откуда доставит в Москву пострадавших при стрельбе в школе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Санитарный Ил-76 поднялся в воздух на аэродроме Жуковский. Борт оборудован всем необходимым, чтобы перевозить пациентов с состоянием разной степени тяжести. В пути их будут сопровождать врачи, медики отряда "Центроспас" МЧС, сотрудники Центра экстренной психологической помощи и врачи Минздрава. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.