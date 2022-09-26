Пострадавшие при стрельбе в Ижевске будут доставлены в Москву спецбортом МЧС России

Спецборт МЧС РФ доставит в Москву из Ижевска пострадавших при стрельбе в школе № 88. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Большинство раненых уже прооперированы. Есть тяжелые пациенты, сообщил глава региона Александр Бречалов. По последним данным, ранены 23 человека, погибших 13, их них девять детей.

26 сентября утром бывший выпускник ижевской школы зашел в здание с двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны. Он открыл стрельбу, а потом застрелился сам. Как выяснили следователи, нападавший – пациент психдиспансера. Оружие он должным образом не регистрировал.

В Удмуртии объявлен траур по погибшим, он продлится с 26 до 29 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.