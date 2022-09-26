Глава Удмуртии рассказал о состоянии раненных при стрельбе в ижевской школе

Пострадавших при стрельбе в школе Ижевска могут эвакуировать в Москву, сообщает Минздрав. Всего ранены более 20 человек. Их состояние оценивают как среднее и тяжелое, сообщил глава региона Александр Бречалов.

Тем временем следователи установили личность стрелявшего. Оказалось, это выпускник школы, где произошла трагедия, 1988 года рождения, сообщает СК. В данный момент его проверяют на приверженность неонацисткой идеологии, посмертно.

Мужчина застрелился в одном из учебных кабинетов. Но до этого выпустил десятки пуль и убил 13 человек. Среди жертв охранники, учителя. Большинство погибших – дети.