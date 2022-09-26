ДТП с участием двух автомобилей произошло на юге Москвы

Серьезная аварии произошла в Даниловском районе Москвы. На Павелецкой набережной столкнулись Ford и Toyota.

Водитель Ford оказался без серьезных травм, судя по тому, что сообщают очевидцы. Удар пришелся в другую сторону. О состоянии второго участника данных нет. Движение в районе ДТП сильно затруднено.

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