Число погибших при стрельбе в ижевской школе увеличилось – СК РФ

В Ижевске увеличилось число погибших при стрельбе в школе. Следственный комитет сообщил о 13 жертвах. Это семеро детей, а также охранник и учителя. Пострадал 21 человек, большинство – школьники. Ранее СК РФ завел уголовное дело об убийстве двух и более лиц, а также о незаконном обороте оружия, расследованием будет заниматься центральный аппарат.

В Удмуртии объявили траур по погибшим при стрельбе в ижевской школе. Траур продлится с 26 до 29 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.