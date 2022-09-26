Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до девяти – СК РФ

Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до девяти – пять школьников, два охранника и два учителя. Об этом сообщили в Следственном комитете. Там завели уголовное дело, расследованием будет заниматься центральный аппарат СК.

Тем временем, специалисты федеральных медцентров начали вылетать в Ижевск, чтобы оказать помощь пострадавшим. Об этом сообщили в Минздраве. Ранения получили 20 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.