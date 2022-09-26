Грузовик столкнулся с автомобилем на Митинской улице

На Митинской улице начали восстанавливать движение после крупной аварии. В районе дома № 52 грузовик столкнулся с автомобилем. В результате большегруз оказался поперек дороги.

В Дептрансе сообщили, что для проезда открыли по одной полосе в каждом направлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.